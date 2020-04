Virtual Piano Night to feature UNG students

Body

The University of North Georgia will host a Virtual Piano Night, which will feature piano recitals from students at 7:30 p.m. Friday, April 24.

A collaboration with UNG’s Information Technology means that it can be livestreamed via YouTube so the public can watch.

The concert can be viewed on YOUTUBE



• Toccata...............................................................................................................Aram Khachaturian John Alderman

• Romanza ....................................................................................................................... Zez Confrey Anna Damsholt

• Arabesque No. 1...................................................................................................... Claude Debussy Skylar Cibirka

• Prelude in C-Sharp Minor, Op. 3, No. 2 ........................................................... Serge Rachmaninov Emily Boone

• Prelude in D-Flat Major, Op. 28, No. 15 ................................................................ Frédéric Chopin Maddie Deadwyler

• Etude in E minor, Op. 25, No. 5 ............................................................................ Frédéric Chopin Maggie Simmons

• Nocturne in E Minor, Op. 72, No. 1 ...................................................................... Frédéric Chopin Haleigh Elmore

• Ballade No. 1 in G minor, Op. 23 .......................................................................... Frédéric Chopin Caleb Ferreira

• Polonaise in A-Flat Major, Op. 53 ......................................................................... Frédéric Chopin Clay Burnett